Migranti sbarcano a Lampedusa durante la visita della Lamorgese (Di lunedì 20 luglio 2020) Roberto Chifari Oggi sull'isola di Lampedusa è attesa la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, polemiche sulla gestione degli sbarchi da parte del governo italiano. Il sindaco Martello: "Ho invitato Conte, ma non mi ha risposto" La tensione a Lampedusa è alta perché gli sbarchi, finito il lockdown legato all'emergenza sanitaria, sono ripresi senza sosta. "Il Governo è complice degli scafisti e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché non si è mai bloccato nulla. Gli sbarchi continuano". Le parole forti, che sanno di una vera e propria denuncia, sono di Angela Maraventano, ex senatrice leghista di Lampedusa, a capo di una manifestazione di protesta davanti al comune dell'isola, dove è attesa questa mattina la ministra dell'Interno Luciana ... Leggi su ilgiornale

