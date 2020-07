Migranti, la ministra Lamorgese a Lampedusa: “Cerchiamo soluzioni per non pesare sulla comunità” (Di lunedì 20 luglio 2020) Visita della ministra Lamorgese a Lampedusa. La titolare del Viminale: “Non vogliamo pesare della comunità”. Lampedusa (AGRIGENTO) – Visita della ministra Lamorgese a Lampedusa. Dopo essere stata a Tripoli, la titolare del Viminale è arrivata sull’isola per incontrare le autorità locali. Al termine del vertice, l’esponente del Governo ha ribadito che l’attenzione di Roma per questa città è massima: “Su tutti i Migranti che sbarcano su queste coste saranno fatti i test sierologici. Non vogliamo pesare su questa comunità”. Soddisfatto il sindaco Martello Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, si ... Leggi su newsmondo

