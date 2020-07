Migranti: durante visita Lamorgese nuovo mini sbarco a Lampedusa (Di lunedì 20 luglio 2020) Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - nuovo mini sbarco a Lampedusa proprio durante la visita della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Un gruppo di tunisini, otto in tutto, è arrivato su un barchino al molo Favarolo. I maghrebini sono stati soccorsi a poche miglia dall'isola da una motovedetta della Guardia di Finanza. Leggi su liberoquotidiano

Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - Nuovo mini sbarco a Lampedusa proprio durante la visita della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Un gruppo di tunisini, otto in tutto, è arrivato su un barchino al ...La Regione ha stanziato 81mila euro per il triennio di presa in carico socio-sanitaria delle donne vittime di tratta e tortura ...