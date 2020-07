Michelin, nuova offerta pneumatici da pista per 2 e 4 ruote (Di lunedì 20 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Numerose e importanti novità da Michelin per gli appassionati delle due e delle quattro ruote. Un nuovo pneumatico semi-slick per le auto, più performante e pronto per essere connesso grazie alla soluzione Michelin Track Connect e ben quattro nuovi pneumatici moto, per un utilizzo che va dal 100% pista al 100% strada. In particolare, Michelin Pilot Sport Cup2 R (R per Racing) è un pneumatico sviluppato su misura con i più prestigiosi costruttori di veicoli come Porsche e Ferrari, per soddisfare i bisogni dei piloti più esperti di queste vetture ultra performanti, che cercano la prestazione più estrema su circuito. Omologato per l’utilizzo stradale, il Michelin Pilot Sport Cup2 R massimizza ... Leggi su ildenaro

