Michela Quattrociocche, nuovo amore dopo Aquilani: c'entra anche il Napoli (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA - L'attrice Michela Quattrociocche torna al centro del gossip nazionale dopo la fine del suo matrimonio con l'ex centrocampista della Roma Alberto Aquilani . Stando a quanto riportato dal ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Michela Quattrociocche, nuovo amore dopo Aquilani: c'entra anche il Napoli: Secondo Chi, l'attrice avrebbe comincia… - GiusCandela : MICHELA QUATTROCIOCCHE E GIOVANNI NALDI, PRIMA USCITA DI COPPIA AL COMPLEANNO DI LAURA CHIATTI. RAI GOLD FESTEGGIA… - Sheelasblog : Averi aka Michela Quattrociocche #90giorniperinnamorarsi - ErikaMandorlini : RT @deepestharry: ma Giulia de lellis e Michela Quattrociocche si assomigliano - deepestharry : ma Giulia de lellis e Michela Quattrociocche si assomigliano -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Quattrociocche

UrbanPost

Per quest'ultimo potrebbero essere previste novità in autunno. L'amore tra Michela Quattrociocche e l'ex calciatore Alberto Aquilani è finito ma l'attrice si è già lanciata in una nuova avventura ...L’estate 2020 per Michela Quattrociocche sarà decisamente diversa da quella dello scorso anno. L’attrice, infatti, è tornata da poco single. La sua storia d’amore con Alberto Aquilani ...