METEO SETTIMANA: dal CALDO a nuovi TEMPORALI, ecco tutte le ultime novità (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Estate riprende a pieno regime sull’Italia, con temperature in forte aumento e di nuovo su valori al di sopra la norma. Sta giungendo immediata la riscossa dell’anticiclone, dopo la fase instabile che ha avuto strascichi fino al weekend. Le condizioni di METEO stabile estivo sono merito dell’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, che tuttavia si avvale di un crescente contributo africano. In tal modo l’anticiclone è più forte in quota e si determina maggiore subsidenza, con la compressione dell’aria nei bassi strati che causa maggiore surrriscaldamento. La colonnina di mercurio si porterà quindi su valori subito piuttosto elevati, con punte anche di 35 gradi in Val Padana, nonché sulle pianure interne della Sardegna e delle regioni centrali tirreniche. Si tratterà di ... Leggi su meteogiornale

Negli ultimi giorni, diciamo nella seconda parte della settimana, abbiamo vissuto uno strappo d'Estate importante. E' vero, non ovunque ci sono stati i temporali ma le temperature possiamo dire che so ...

