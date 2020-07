Meteo Roma: previsioni per martedì 21 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Meteo Roma: previsioni per martedì 21 luglio Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni. Temperature comprese tra +19°C e +35°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 21 luglio Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il Lazio nelle ore diurne, possibili innocui addensamenti sui rilievi nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno. Meteo Italia: previsioni per martedì 21 luglio Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma Meteo Roma: previsioni per martedì 21 luglio previsioni RomaDailyNews Mercoledì sarà già tempo di Parma-Napoli: azzurri strafavoriti per le quote dei bookmakers

Il Napoli va sul campo di un Parma che ultimamente regge bene per un tempo e si spegne regolarmente nella ripresa. Azzurri strafavoriti, a 1,57, il successo del Parma (un solo punto in sette partite) ...

E' morto Oreste Casalini, artista e scultore. Aveva 58 anni

Roma, 20 luglio 2020 - E' morto Oreste Casalini, artista, scultore, curatore alla Biennale. L'artista si è spento ieri notte a Roma dove era ricoverato. Da tempo Casalini lottava contro un tumore ai p ...

