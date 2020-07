Meteo ROMA: anticiclone con CALDO in aumento, riecco la vera estate (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Meteo su ROMA sarà all'insegna del sole e del CALDO, con afa in accentuazione con il passare dei giorni. Il dominio anticiclonico sarà sostenuto dall'afflusso in quota di masse d'aria nord-africane. Martedì 21: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 7 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Mercoledì 22: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 34°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Giovedì 23: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 ... Leggi su meteogiornale

