Meteo della settimana, torna il bel tempo ma anche il caldo intenso (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo un fine settimana caratterizzato da variabilità e forti instabilità su molte regioni italiane, questa settimana si prospetta un ritorno dell’estate sul nostro Paese. Secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano, infatti, questa terza settimana di luglio porterà sole e bel tempo, ma con una nuova minaccia per la fine del mese. Meteo: ritorna sole e caldo intenso in Italia Nella giornata di oggi, il bel tempo la fa da padrona: infatti da Nord a Sud del Paese sono presenti ampie schiarite che porteranno una giornata soleggiata. La situazione rimarrà immutata anche martedì, quando si avrà un generale aumento delle temperature con picchi superiori ... Leggi su thesocialpost

