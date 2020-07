Meteo BERGAMO: clima estivo sino a metà settimana, poi nuovi TEMPORALI (Di martedì 21 luglio 2020) Il Meteo su BERGAMO rimarrà contrassegnato da sole prevalente e caldo moderato sino a giovedì, mentre una forte perturbazione è attesa venerdì con forti TEMPORALI e un crollo delle temperature. Martedì 21: quasi sereno. Temperatura da 18°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Mercoledì 22: quasi sereno. Temperatura da 19°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Giovedì 23: quasi sereno. Temperatura da 20°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, ... Leggi su meteogiornale

AmoBergamo : #Bergamo Meteo: inizio settimana caldo e soleggiato, temporali da mercoledì - AmoBergamo : #Bergamo Meteo: fine settimana con qualche temporale, temperature in rialzo - infoitinterno : Meteo, le previsioni per giovedì 16 luglio - Video Bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo BERGAMO Meteo BERGAMO: oggi pioggia e schiarite, Mercoledì 15 nubi sparse, Giovedì 16 poco nuvoloso iL Meteo Meteo BERGAMO: clima estivo sino a metà settimana, poi nuovi TEMPORALI

Il meteo su Bergamo rimarrà contrassegnato da sole prevalente e caldo moderato sino a giovedì, mentre una forte perturbazione è attesa venerdì con forti temporali e un crollo delle temperature. Marted ...

Laboratori creativi per bambini

Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, ...

Il meteo su Bergamo rimarrà contrassegnato da sole prevalente e caldo moderato sino a giovedì, mentre una forte perturbazione è attesa venerdì con forti temporali e un crollo delle temperature. Marted ...Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, ...