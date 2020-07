Meteo, arriva il caldo africano sull’Italia: punte fino a 40 gradi. Le previsioni (Di lunedì 20 luglio 2020) In vista l’anticiclone sub-tropicale che come intento avrà quello di spazzare via ogni briciolo di frescura di cui abbiamo goduto fino ad oggi. L’anticiclone sub-tropicale si abbatterà sull’Italia riscaldando nettamente il clima e facendo volare le temperature fino a 40°C. Il sito ilMeteo.it ha specificato che a partire da oggi, lunedì 20 luglio, il bel tempo si estenderà praticamente a tutto il Paese fornendo una prima scossa ai termometri. Le temperature saranno quasi ovunque sopra i 30°C con punte di 31-32°C a Torino, Milano, Bolzano, Roma per poi raggiungere i 33-34°C a Bologna e Firenze. (Continua dopo le foto) Inizierà a riscaldarsi il clima anche al Sud con massime di 30-31°C a Napoli, Palermo e fino a 32°C a Foggia. A ... Leggi su caffeinamagazine

wwwascolinewsit : Meteo Ascoli: martedì 21 si arriva a 30 gradi - infoitinterno : Meteo, arriva la fiammata africana: temperature bollenti - Luissss97 : Arriva la pioggia via team radio Ferrari mezz'ora fa Manco il meteo - pandoborris : RT @itschiaras: f1: arriva meteo: ???? - itschiaras : f1: arriva meteo: ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo arriva Meteo: arriva la NINA, ci sono CATTIVE NOTIZIE! Ecco perché l'AUTUNNO verrà SCONVOLTO già da SETTEMBRE iLMeteo.it Stress, ansia, solitudine, depressione

E per quanto riguarda la scuola in presenza il 62% degli insegnanti (percentuale che arriva al 75,6% tra gli insegnanti delle scuola primarie) e il 67% degli studenti pensa sia impensabile stare tante ...

Meteo - DAL 23 LUGLIO NUOVO BREAK TEMPORALESCO, qui i primi dettagli

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE: dopo un esordio stabile e caldo, la nuova settimana sarà insidiata dall'approfondimento di un nuovo vortice di bassa pressione che dall'Inghilterra si sposterà verso il Mare ...

E per quanto riguarda la scuola in presenza il 62% degli insegnanti (percentuale che arriva al 75,6% tra gli insegnanti delle scuola primarie) e il 67% degli studenti pensa sia impensabile stare tante ...AGGIORNAMENTO SITUAZIONE: dopo un esordio stabile e caldo, la nuova settimana sarà insidiata dall'approfondimento di un nuovo vortice di bassa pressione che dall'Inghilterra si sposterà verso il Mare ...