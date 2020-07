“Metamorfosi”, la solidarietà nella mani delle artigiane Cna Salerno (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Coronavirus non ha contagiato la voglia di fare solidarietà: ne è conferma il bilancio dell’iniziativa solidale “La Metamorfosi” dell’ associazione Raggi di Sole, l’associazione a supporto delle donne e dei bambini ammalati di cancro, realizzata con le artigiane della Cna di Salerno. Le stiliste Valentina Biancullo di Labor Style, le sorelle Di Lascio dell’Atelier Elegance De Lux e Carmen Lazzarini di Innotech (specializzata in assistenza per l’automotive ma che col Covid ha diversificato la propria attività) hanno realizzato e donato ben 300 mascherine tutte in fantasia baby per gli ospiti dell’ospedale pediatrico Pausilipon di Napoli. L’associazione Raggi di Sole, con la raccolta fondi, messa in ... Leggi su anteprima24

