Messina: sindaco De Luca, fra tre giorni scade termine per chiudere hotspot ministero interno (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono spariti 20 migranti da quasi una settimana e nessuno sta riuscendo ad individuare dove sono andati a finire. In ogni caso fra tre giorni scadranno i termini da me concessi per chiudere l'hotspot di Bisconte e spero di non arrivare ad un altro scontro istituzionale, afferma il sindaco Leggi su firenzepost

EgidioOnofrio : Immigrazione, il sindaco di Messina si ribella: 'Hotspot pericoloso, pronto a denunciare la Lamorgese' - zazoomblog : Migranti: sindaco Messina Lamorgese annuncia smantellamento hotspot? Battaglia vinta - #Migranti: #sindaco… - FirenzePost : Messina: sindaco De Luca, fra tre giorni scade termine per chiudere hotspot ministero interno - TV7Benevento : Migranti: sindaco Messina, 'Lamorgese annuncia smantellamento hotspot? Battaglia vinta'... - MDiretta : Hotspot Messina, scontro tra il sindaco e il M5S. D'Uva: 'Da De Luca accuse false' - -

Ultime Notizie dalla rete : Messina sindaco Hotspot Messina e propaganda del Sindaco de Luca IMGpress Grandi opere: illusioni, inganni, alternative

rispunta finanche il ponte sullo stretto di Messina. La rappresentazione simbolica di tutto questo sta nel gesto e nelle parole del presidente del Consiglio che schiaccia il pulsante per ...

Messina: sindaco De Luca, fra tre giorni scade termine per chiudere hotspot ministero interno

Lo afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca. «Il Ministro dell’interno – conclude il primo cittadino – ha detto che aspetta comunicazioni dalla Prefettura di Messina che non potrà che confermare ...

rispunta finanche il ponte sullo stretto di Messina. La rappresentazione simbolica di tutto questo sta nel gesto e nelle parole del presidente del Consiglio che schiaccia il pulsante per ...Lo afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca. «Il Ministro dell’interno – conclude il primo cittadino – ha detto che aspetta comunicazioni dalla Prefettura di Messina che non potrà che confermare ...