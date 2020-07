Messi ‘Pichichi’ della Liga per la settima volta: è record (Di lunedì 20 luglio 2020) Nonostante la Liga sia finita nelle mani del Real, Lionel Messi si è consolato con il titolo di Pichichi per la settima volta Lionel Messi è diventato per la settima volta in carriera ‘Pichichi‘ della Liga. L’argentino ha chiuso con il ragguardevole bottino di 25 reti in 33 presenze, staccando Karim Benzema, centravanti del Real Madrid neocampione di Spagna, oggi all’asciutto e dunque fermo a quota 21 reti. E’ la settima volta che Messi che vince questo premio e nessuno lo ha fatto più di lui: l’attaccante del Barcellona infatti ha superato anche Zarra che ha vinto il titolo di capocannoniere per sei volte. Messi ... Leggi su calcionews24

