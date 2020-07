Mertens infortunato, il tweet del Napoli. Primi aggiornamenti sulle sue condizioni (Di lunedì 20 luglio 2020) L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, è stato costretto ad uscire dal campo a causa di una botta rimediata a causa di un intervento di Rodrigo Becao, centrale dell’Udinese. Le condizioni del belga saranno monitorate nei prossimi giorni in vista della sfida in Champions League contro il Barcellona. Mertens è stato sostituito da Arek Milik che, appena entrato in campo, ha consentito agli azzurri di portarsi sul punteggio di 1 a 1 contro la compagine allenata da mister Gotti. ? @dries Mertens14... Leggi su 90min

