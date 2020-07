Mertens, buone notizie per il Napoli: contusione al gluteo destro (Di lunedì 20 luglio 2020) Mertens, le prime notizie sull’infortunio dell’attaccante belga. Sospiro di sollievo in casa Napoli: contusione al gluteo destro Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo: come riportato nel comunicato del club partenopeo, l’infortunio di Mertens non presuppone nulla di grave. Il belga ha lasciato il campo al 31′ del primo tempo del match vinto contro l’Udinese. “Dries Mertens è stato sostituito al 31’ del primo tempo per un trauma contusivo al gluteo destro” – questo il tweet ufficiale del Napoli sulle condizioni del belga. L’importanza di “Ciro” per il finale di stagione è fondamentale, ... Leggi su zon

enrigoletto : @_paolaboh Perché il Bologna non ha smesso un secondo di correre ovunque, noi eravamo in ciabatte. Dei subentrati p… - Sal16448498 : Milik , Positano , Lozano buone riserve . Se mancano mertens , insigne , callejon e fabian buio pesto. -