Mercedesz Henger con mia madre non c’è nessun rapporto (Di lunedì 20 luglio 2020) Mercedesz Henger è stata intervistata dal settimanale ‘Nuovo’, dove ha raccontato in che rapporti è con la mamma Eva dopo le discussioni che hanno avuto negli scorsi mesi. A ‘Live non è la d’Urso’, la D’Urso aveva cercato di fare pace tra la mamma e la figlia particolarmente risentita per il fatto che, attraverso la stampa, sia stata diffusa la notizia che Riccardo Schicchi non è, in realtà, il padre biologico: “Le cose tra me e mia madre sono rimaste quelle che erano: tra noi non c’è alcun rapporto. Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche. Io, invece, voglio seguire la mia linea: vicende del ... Leggi su people24.myblog

