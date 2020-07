Mercedes-Benz EQS: oltre 700 chilometri di autonomia (Di lunedì 20 luglio 2020) Mercedes-Benz EQS è una berlina elettrica ancora in fase di sviluppo. Si prevede che l’auto possa superare i 400 cavalli di potenza e i 700 chilometri di autonomia. Quest’ultimo dato è stato anche confermato da Ola Källenius, il responsabile della casa automobilistica di Stoccarda. La Mercedes-Benz EQS è la prossima berlina elettrica del produttore tedesco e si basa sulla Mercedes-Benz Vision EQS, la sua versione prototipo. È chiamata a competere con modelli come Tesla Model S, la versione elettrica della futura BMW Serie 7 o la Jaguar XJ. La futura berlina elettrica Mercedes-Benz EQS sarà dotata di una potenza complessiva di oltre 400 ... Leggi su notizieora

La Mercedes-Benz è ora convinta di poter superare questo dato sul modello definitivo grazie all'evoluzione degli accumulatori: si tratterebbe di un record per il settore e di un sicuro elemento per ...

Mercedes-Benz Classe S, avvistata la nuova generazione

Per chi è alla ricerca dell'elettrico puro, invece, la Mercedes-Benz prevede di lanciare la EQS, sviluppata su una piattaforma specifica. La Classe S che vediamo presenta alcuni dettagli… Leggi ...

