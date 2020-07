Mercedes-Benz EQS - L'autonomia sarà di oltre 700 km (Di lunedì 20 luglio 2020) La Mercedes ha fornito nuove informazioni sulla sua prima berlina elettrica, la EQS. L'ammiraglia a zero emissioni è infatti uno dei progetti più ambiziosi e importanti della Casa e nelle ultime interviste sono emersi dettagli importanti sull'autonomia e sul posizionamento all'interno della gamma.oltre 700 km nel ciclo Wltp. Quando la concept era stata presentata nel 2019 era stata promessa una autonomia Wltp di 700 km, un dato capace di mettere in ombra persino le versioni più costose della Tesla Model S, vero e proprio punto di riferimento all'interno del segmento delle quattro porte a batteria. La Mercedes-Benz è ora convinta di poter superare questo dato sul modello definitivo grazie all'evoluzione degli accumulatori: si tratterebbe di un record per il ... Leggi su quattroruote

La Mercedes-Benz è ora convinta di poter superare questo dato sul modello definitivo grazie all'evoluzione degli accumulatori: si tratterebbe di un record per il settore e di un sicuro elemento per ...

Per chi è alla ricerca dell'elettrico puro, invece, la Mercedes-Benz prevede di lanciare la EQS, sviluppata su una piattaforma specifica. La Classe S che vediamo presenta alcuni dettagli… Leggi ...

