Mercedes-AMG GLA 45 S - Al volante della Suv da 421 CV (Di martedì 21 luglio 2020) Si potrebbe discutere per ore sulla ragion dessere di una sport utility superdotata come la Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+ (che sfiora i 66.000 euro di listino): non caveremmo un ragno dal buco. Partiamo, quindi, dalle certezze: nel cofano batte un quattro cilindri 2.0 turbobenzina capace di ben 421 cavalli a 6.750 giri e 500 Nm fra i 5.000 e i 5.250 giri. Ciò significa che, anche grazie allaiuto della trazione integrale, la più cattiva delle sorelle dellappena rinnovata GLA (volendo ci sono anche la 35, da 306 CV e la 45, da 387) è capace di bruciare lo 0-100 km/h, secondo la Mercedes, in 4,3 secondi. E di raggiungere, senza troppe difficoltà, i 270 km/h. Numeri così meriterebbero una strada ricca di curve o, ancor meglio, un circuito per essere sfruttati come si deve. E invece, in ... Leggi su quattroruote

La piccola di Rüsselsheim può percorrere più di 300 km con un "pieno" e si propone con un prezzo di partenza inferiore a quello delle sorelle Peugeot e-208 e DS 3 Crossback E-Tense ...

Madpanda, Garage 59 e 59Racing presenti in GT World Endurance Cup

Dopo le incognite dovute alla pandemia, ecco che tre team hanno confermato la propria presenza con le rispettive Mercedes, Aston Martin e McLaren. Vediamo gli equipaggi.

