“Meghan Markle, la storia di un padre”. L’anteprima del racconto di Thomas Markle: ecco cosa ha detto della figlia e di Harry (Di lunedì 20 luglio 2020) “Harry mi disse che se gli avessi dato ascolto questo non sarebbe successo. Sentirmi dire una cosa del genere, sapendo che ero in un letto di ospedale per me fu veramente molto spiacevole. A quel punto gli dissi che sarebbe stato meglio che fossi morto così avrebbero potuto fare finta di essere tristi, poi gli attaccai il telefono in faccia.” Queste le parole di Thomas Markle, che nel documentario: Meghan Markle – La storia di un padre, on line da martedì 21 agosto su www.Tvserial.it, in esclusiva per l’Italia, racconta la sua versione dei fatti che hanno riempito le pagine dei tabloid di tutto il mondo negli ultimi anni. Il padre di Meghan Markle prosegue il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano

