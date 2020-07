Maurizio Costanzo 'bacchetta' Nina Moric e Belen Rodriguez: "Così non va affatto bene" (Di lunedì 20 luglio 2020) Maurizio Costanzo, all'interno della rubrica per il settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, ha risposto ad un quesito posto da un'affezionata lettrice che riguarda Belen Rodriguez e Nina Moric, in buoni rapporti dopo anni di ruggini: "Mi ha colpito un’immagine che ritrae Belen e la Moric che parlano tra loro a distanza ravvicinata all'interno di un locale affollato a Capri". Il giornalista, senza mezzi termini, ha bocciato il gesto delle due ritrovate amiche che, in un luogo chiuso, non a debita distanza, non hanno indossato la mascherina, di fatto contravvenendo alle regole per per arginare la diffusione del Coronavirus.Maurizio Costanzo 'bacchetta' Nina ... Leggi su blogo

