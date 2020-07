Mattino: Giuntoli oggi si rimetterà al lavoro per chiudere l’accordo con l’agente di Osimhen (Di lunedì 20 luglio 2020) Quella che sta iniziando sarà la settimana decisiva per la trattativa per portare Victor Osimhen al Napoli. Il club di De Laurentiis, scrive Il Mattino, “ha tutte le intenzioni di mettere la parola fine alla telenovela”. Nel weekend non ci sono stati ulteriori sviluppi nell’affare. Ma il Napoli vuole accelerare. “Il Napoli, però, è deciso a voler puntare ancora forte sull’attaccante nigeriano che rappresenta il primo vero obiettivo del mercato in vista della prossima stagione. Osimhen, infatti, ha convinto Gattuso che vorrebbe avere quanto prima la firma del giocatore sul contratto per mettere la parola fine sulla vicenda e potersi concentrare sugli altri obiettivi”. L’accordo con il Lille c’è: 60 milioni, senza contropartite. “E allora il resto della ... Leggi su ilnapolista

