Mattia Briga, matrimonio con Arianna Montefiori? Nel video il regalo dell’anello (Di lunedì 20 luglio 2020) Giocando con i propri fan, Mattia Briga sembra aver dato il suggerimento di una grande notizia in arrivo nella sua relazione con Arianna Montefiori. I due stanno insieme ormai da quasi un anno; lo scorso novembre, il controverso e amatissimo ex protagonista di Amici presentò via social ai propri fan la giovane attrice, da allora diventata sua compagna in pianta stabile. Montefiori ha compiuto 26 anni nella giornata di ieri 19 luglio, permettendo così al cantante di esibirsi in un teatrale regalo; e a quanto sembra, in una importantissima dichiarazione, il cui video è stato pubblicato prontamente sulla propria pagina Instagram. Purtroppo per i fan, in versione muta. Misterioso video senza audio pubblicato da Mattia ... Leggi su velvetgossip

