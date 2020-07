Mass Effect Trilogy Remaster si avvicina? Un nuovo artbook potrebbe aver anticipato l'annuncio ufficiale (Di lunedì 20 luglio 2020) Il volume The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition è pre-ordinabile da ora, con una data di uscita fissata al 23 febbraio 2021.Questo nuovo libro include centinaia di artwork mai visti prima, secondo la descrizione su Amazon e altri rivenditori.Il volume "contiene tantissimo materiale dai DLC per tutti e tre i giochi, tra cui il pluripremiato Lair of the Shadow Broker di Mass Effect 2 e Citadel di Mass Effect 3".Leggi altro... Leggi su eurogamer

