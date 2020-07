Mascherina obbligatoria in piazzetta e nei luoghi della movida a Capri: l'ordinanza del sindaco (Di lunedì 20 luglio 2020) A Capri sarà obbligatorio indossare la Mascherina anche all’aperto nei luoghi della movida e in alcune fasce orarie considerate a rischio assembramento. Lo ha stabilito con un’ordinanza il sindaco Marino Lembro, come raccontato dal Mattino. Il dispositivo di protezione, utile a prevenire il contagio, dovrà essere indossato obbligatoriamente in determinate fasce orarie: nella zona della piazzetta, obbligo dalle 19 alle 21, dalle 23 alle 3 anche nelle aree limitrofe ai locali notturni.Inoltre, il weekend particolarmente affollato di turisti, con la piazzetta e le stradine ricolme di gente che hanno messo a dura prova il rispetto delle regole anti Covid, ha convinto il ... Leggi su huffingtonpost

