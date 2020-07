Marte, Emirati Arabi lanciano la loro prima sonda per studiare il pianeta (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli Emirati Arabi hanno appena lanciato la loro prima sonda su Marte. Il suo compito sarà quello di studiare l’atmosfera e il clima del pianeta. Gli Emirati Arabi Uniti hanno appena spedito la loro prima sonda su Marte. Il lancio è avvenuto nel centro spaziale di Tanegashima in Giappone. La sonda è stata chiamata Amal. … L'articolo Marte, Emirati Arabi lanciano la loro prima sonda per studiare il pianeta proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

