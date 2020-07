Marco Bocci: “L’herpes al cervello ha fatto crollare il pensiero di essere invincibile” (Di lunedì 20 luglio 2020) Marco Bocci è “Lo Zingaro”, in scena mercoledì 22 luglio al Teatro d’Annunzio di Pescara, con la regia di Alessandro Maggi. L’attore umbro, che ha attraversato una difficile malattia – l’herpes al cervello – affiorata quasi per caso, in seguito a un incidente di gara, riflette nel testo teatrale sul senso profondo di questa esperienza. Intervistato a Corriere della sera racconta di aver assitito alla morte di Ayrton Senna, all’autodromo di Imola nel 1994: “Esattamente 24 anni dopo, lo stesso primo maggio, nell’autodromo di Magione, in Umbria, sono io la vittima di un terribile incidente, sembra replicarsi la tragedia di Imola. Invece, proprio quell’incidente ha reso palese, ha slatentizzato la mia malattia, ne ha reso possibile l’accertamento e la ... Leggi su tvzap.kataweb

