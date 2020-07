Marco Bellocchio | ecco di cosa parlerà il nuovo film del regista (Di lunedì 20 luglio 2020) Ormai tre anni anni fa Steven Spielberg rinunciava alla regia del film The Kidnapping of Edgardo Mortara. Oggi scopriamo che Marco Bellocchio ha iniziato a sviluppare un adattamento cinematografico di quella medesima storia. Sono passati ormai tre anni da quando Steven Spielberg ha rinunciato a dirigere il film The Kidnapping of Edgardo Mortara. Nel frattempo … L'articolo Marco Bellocchio ecco di cosa parlerà il nuovo film del regista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Bologna, 1858:lo Stato Pontificio preleva Edgardo, bimbo ebreo di otto anni, per condurlo a Roma e crescerlo second…

Marco Bellocchio: 'Il mio film sul bambino rapito dal Papa'

#Laconfessione: Marco Bellocchio dirigerà un film sul rapimento di Edgardo Mortara

Marco Bellocchio: 'Farò io il film su Edgardo Mortara che voleva girare Spielberg

Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore, ma anche Martin Scorsese, Tim Burton, Terry Gilliam, Anthony Minghella, Julie Taymor. E intraprendere un sodalizio di vita e di lavoro unico, con la compagna di ...

