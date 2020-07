Marcelo Bielsa, el “Loco”: tra film, caffé, pazzie e le strane scoperte di Pochettino e Batistuta [VIDEO] (Di martedì 21 luglio 2020) Nato a Rosario il 21 luglio 1955, Marcelo Bielsa è uno degli allenatori più controversi e ossessivi degli ultimi anni. Nasce in una delle città del calcio, che decenni più tardi darà i natali a Lionel Messi e Angel Di Maria. Per capire il personaggio partiamo dal fatto che è uno dei pochissimi eletti ad avere intitolato uno stadio in giro per il mondo (altri sono Wenger, Drogba, Hiddink, Fernando Torres). Lo stadio è il ‘Coloso del Parque’, a Rosario, impianto che ospita i match di Rosario Central e Newell’s Old Boys, noto con il nome di ‘Estadio Marcelo Bielsa’. Dopo una breve carriera da difensore, finita a 25 anni, Bielsa diventa assistente allenatore e scout. Si diverte a scovare talenti in giro per il mondo, ... Leggi su calcioweb.eu

pisto_gol : “Chi ha nuove idee viene spesso considerato un pazzo sino a quando le sue idee non trionfano”Marcelo Bielsa detto E… - Neestoor0 : Marcelo Bielsa: UNO DI NOI???????? - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? Il #Leeds United, dopo ben sedici anni, fa il suo ritorno in #PremierLeague. L'emblema di questo successo non può che e… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? Il #Leeds United, dopo ben sedici anni, fa il suo ritorno in #PremierLeague. L'emblema di questo successo non può che e… - BombeDiVlad : ?? Il #Leeds United, dopo ben sedici anni, fa il suo ritorno in #PremierLeague. L'emblema di questo successo non pu… -