Marcello Masi geloso a La Vita in Diretta. Bortone: “Finisci male” (Di lunedì 20 luglio 2020) Marcello Masi si mostra geloso a La Vita in Diretta estate. Ai complimenti della Delogu, battuta spiritosa di Serena Bortone ospite nella trasmissione: “Finisci male” Marcello Masi ed Andrea Delogu vanno a gonfie vele nell’edizione estiva de La Vita in Diretta. Decisamente tutto un altro affiatamento rispetto al duo Matano-Cuccarini che fin dalle prime puntate non hanno mai mostrato un gran feeling, poi sfociato nello sfogo della showgirl nell’ultima puntata. L’ex direttore del Tg2 e la conduttrice, invece, mostrano di essere partner perfetti e la trasmissione fila via liscia come l’olio, tra momenti di serietà e battute spiritose. Nella puntata andata in onda ... Leggi su bloglive

