Mara Carfagna un vero spettacolo prima foto con il pancione (Di lunedì 20 luglio 2020) Col pancione in spiaggia Mara Carfagna è sempre più bella, la vicepresidente della Camera si sta godendo la sua prima gravidanza Prosegue la gravidanza di Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, incinta del primo figlio. Se fino a qualche settimana fa qualcuno stentava a crederci adesso deve accettare la realtà: la Carfagna ha un pancione che non lascia dubbi. Dalle foto è evidente che la deputata di Forza Italia presto avrà tra le braccia il suo bambino. In costume da bagno rosso la Carfagna si sta rilassando in spiaggia, al fianco del compagno Alessandro Ruben. Ad approfondire il gossip sulla gravidanza della deputata ci ha pensato negli ultimi tempi Dagospia, che ha cercato in ... Leggi su kontrokultura

