Manifest dirottato in seconda serata (Di lunedì 20 luglio 2020) Zeke e Michaela - Manifest Le avventure dei redivivi passeggeri del volo 828, protagonisti di Manifest, dovranno compiere un nuovo ‘viaggio’: complici gli ascolti flop dei primi due appuntamenti, la serie tv americana lascerà, già da questa settimana, il prime time del venerdì e verrà ‘dirottata’ in seconda serata. Una decisione prevedibile dallo scorso 17 luglio, giorno in cui le vicende ideate da Jeff Rake hanno raccolto davanti al video soltanto 1.055.000 telespettatori e il 7,1% di share (confermando il trend negativo dell’appuntamento d’esordio della seconda stagione, fermo al 7,4%). Numeri davvero catastrofici per Canale 5. Dato il cambio del palinsesto, questa settimana Manifest proseguirà con un doppio ... Leggi su davidemaggio

Le avventure dei redivivi passeggeri del volo 828, protagonisti di Manifest, dovranno compiere un nuovo 'viaggio': complici gli ascolti flop dei primi due appuntamenti, la serie tv americana lascerà, ...

