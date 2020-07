Manchester United, infortunio shock per Eric Bailly: scontro con Maguire e ossigeno in campo (Di lunedì 20 luglio 2020) Eric Bailly fa spaventare il Manchester United e i suoi fan. Il giocatore ha subito, durante la sfida contro il Chelsea, un duro colpo alla testa scontrandosi con il compagno di squadra Maguire. Per lui ossigeno in campo e trasporto in ospedale.Bailly: infortunio shockcaption id="attachment 994601" align="alignnone" width="747" Eric Bailly (getty images)/captionTanta paura per il difensore ivoriano Eric Bailly che durante la semifinale di FA Cup tra il Manchester United e il Chelsea, poi vinta dai blues per 3-1 ha subìto un duro colpo alla testa ed è stato costretto a lasciare il ... Leggi su itasportpress

