Manchester City, Guardiola: “Mai stato cinque anni in un club, sono orgoglioso” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Non ho mai fatto cinque anni in un club. In un mondo in cui tutti licenziano tutti, è difficile mantenere un lavoro per molto tempo. Basta dare un’occhiata, dipende dai risultati, e io sono molto orgoglioso dello staff e dei giocatori per avermi aiutato ad essere qui per la quinta stagione“. Pep Guardiola si mostra entusiasta della sua avventura al Manchester City anche dopo l’eliminazione dalla FA Cup per mano dell’Arsenal. Per i Citizens c’è ancora un obiettivo da conquistare, la Champions League. “Dopo aver vinto molto hai difficoltà a gestire le situazioni, ma sono veramente entusiasta per queste due settimane che abbiamo davanti, in particolare la partita con il Real Madrid e la ... Leggi su sportface

