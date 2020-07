Mai dire mai: il sindaco indagato della Lega ora parla bengalese (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Ora la Lega parla e traduce il bengalese. In politica mai dire mai, anche se a volte i ritardi possono essere peggio delle mancanze. Solo oggi il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano tra i principali esponenti della Lega in Campania, si ricorda che sul suo territorio la comunità bengalese è una delle più numerose. Oggi il leghista – indagato recentemente per abuso d’ufficio dalla Procura di Nola – annuncia in pompa magna sui social di aver tradotto un’ordinanza sindacale in bengalese. Mentre nel pieno dell’emergenza Coronavirus, quando senza dubbio era necessario tradurre le ordinanze, non si ... Leggi su anteprima24

