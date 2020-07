Maggio tornerà al San Paolo: il Benevento gli rinnova il contratto (Di lunedì 20 luglio 2020) Christian Maggio tornerà al San Paolo da avversario, col suo Benevento. L’esterno è in scadenza di contratto, ma Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha rivelato attraverso i suoi profili social che il club neopromosso ha un accordo col giocatore per un rinnovo annuale, soltanto da formalizzare nei prossimi giorni. Nel Maggio 2018, alla sua ultima partita in azzurro, Maggio non ebbe modo di salutare i tifosi azzurri: Maurizio Sarri non gli diede minuti nella sfida col Crotone. Il #Benevento blinda capitan Christian #Maggio: pronto il rinnovo annuale per l’esperto difensore 38enne. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2020 L'articolo Maggio tornerà al ... Leggi su ilnapolista

