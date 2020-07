Made in sud, stasera in Tv l’ultima puntata: ospiti, cosa vedremo durante lo show, anticipazioni (Di lunedì 20 luglio 2020) Made in sud, appuntamento finale stasera in tv. Oggi, lunedì 20 luglio 2020, ultima puntata con lo show di Rai 2 che ha divertito il pubblico in queste ultime settimane. Vediamo allora cosa ci riserverà quest’ultimo appuntamento. Made in sud, stasera in Tv l’ultima puntata: ospiti e anticipazioni Sarà una grande festa, lunedì 20 luglio, alle 21.20, per l’ultima puntata della decima edizione di “Made in Sud”, lo show prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel Produzioni. Al timone del programma tra gag, musica e risate ci saranno i conduttori: Stefano De ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Made in sud, stasera in Tv l’ultima puntata: ospiti, cosa vedremo durante lo show, anticipazioni - SMSNEWSOFFICIAL : Ultima puntata di “Made in Sud” su Rai2. Ospiti Enzo Avitabile e Rocco Hunt - Notiziedi_it : Made in Sud, grande festa per l’ultima puntata della decima edizione - saperesapori : Censis-Enpaia, 91% italiani punta sul “Made in Italy” agricolo - Gazzetta del Sud - Nikol2004Rossi : Bravissimo Vincenzo De Lucia che imita la De Filippi in Made in Sud 2020???????? -