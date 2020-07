Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Massimo Signoretti, voce storica di Radio Rai (Di lunedì 20 luglio 2020) Lutto nel mondo del giornalismo. Si è spento ieri sera a Roma, all’età di 87 anni, Massimo Signoretti, voce storica di Radio Rai nonché ex vicedirettore dei Gr unificati. Nato a Roma il 23 settembre del 1932, Signoretti ha iniziato la sua carriera nella carta stampata al Giornale d’Italia per poi passare all’inizio degli anni ’70 in Rai diventando una delle voci storiche del Gr2 del mattino. Signoretti è stato un punto di riferimento soprattutto per i tanti appassionati di auto attraverso le numerose rubriche in Rai e al suo periodico ‘Strade e Motori’. I funerali si svolgeranno domani, martedì 21 luglio, a Roma alle 10, nella parrocchia di Santa ... Leggi su sportface

