L’Unione europea dice no al trasferimento dei dati negli USA (Di lunedì 20 luglio 2020) La Corte di Giustizia europea ha annullato il cosiddetto Privacy Shield, ovvero l’accordo che prevede il trasferimento dati degli utenti europei dall’UE agli Stati Uniti per scopi commerciali. La sentenza, che non prevede possibilità di appello, non annulla completamente la condivisione dei dati, che potrà avvenire attraverso altri meccanismi, ma impone comunque maggiori controlli. Secondo i giudici che hanno invalidato l’accordo infatti le leggi statunitensi non garantirebbero sufficienti garanzie in materia di sorveglianza e sicurezza dei dati, a causa delle “limitazioni sulla protezione dei dati personali derivanti dalle leggi locali degli Stati Uniti che permettono l’accesso e l’uso delle autorità statali di questi ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Questa Unione Europea tradisce il sogno dei nostri padri, è solo una banca d’affari dove pochi ci guadagnano e molt… - ignaziocorrao : L'Unione Europea non sia più ostaggio dei paesi egoisti. Occorre cambiare il criterio dell'unanimità. #Europa… - matteosalvinimi : Davanti al consolato turco a Milano. Non è possibile che il fanatismo islamico e il regime turco cancellino secoli… - CaleEuropaEdic : ???? #Decisione (#PESC) 2020/1010 del #Comitato Politico e di #Sicurezza del 2 Luglio 2020 relativa alla nomina del… - clikservernet : L’Unione europea dice no al trasferimento dei dati negli USA -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione europea E Conte sfinito dai no minaccia l’arma finale: “Accordo senza l’Olanda” La Repubblica