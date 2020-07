L’ultima di Trump: “Se vincono i Democratici? Non accetterò il risultato”. I sondaggi danno avanti Biden (Di lunedì 20 luglio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rifiutato di impegnarsi pubblicamente ad accettare i risultati delle imminenti elezioni presidenziali. Il tycoon ha replicato così a Chris Wallace di Fox News, che gli ha fatto notare come i sondaggi lo diano in ritardo rispetto al suo rivale, Joe Biden, candidato del Partito Democratico. Anche quattro … L'articolo L’ultima di Trump: “Se vincono i Democratici? Non accetterò il risultato”. I sondaggi danno avanti Biden NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

