Lucia Azzolina: "Supplenti a scuola senza laurea? Così diamo la possibilità ai giovani di lavorare" (Di lunedì 20 luglio 2020) Alle scuole materne e alle elementari potranno arrivare come Supplenti degli studenti in Scienze della formazione primaria se non si troveranno Supplenti già laureati e abilitati pronti a ricoprire la cattedra. Lo prevedono le nuove Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), varate con ordinanza firmata da Lucia Azzolina lo scorso 13 luglio. Chi potrà insegnare in qualità di Supplenti nella scuola dell’infanzia e primaria saranno gli studenti di in Scienze della formazione primaria iscritti al terzo, quarto o quinto anno di Scienze della formazione primaria. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina fa notare che “sono studenti già in possesso delle competenze derivanti dallo ... Leggi su huffingtonpost

