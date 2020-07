LP, esce il nuovo brano «The One That You Love» (Di lunedì 20 luglio 2020) LP, nome d’arte perfettamente musicale, risponde su Zoom da quello che sembra un ranch. La cantautrice americana si trova a Palm Springs, nel sud della California, intorno a lei c’è una luce memorabile. C’è ottimismo nell’aria, nonostante i mesi duri dai quali LP (Laura Pergolizzi, evidenti origini italiane), come tutti gli americani, è reduce. C’è una nuova canzone, The One That You Love, che esce il 23 luglio e potrebbe essere erede di quella Lost On You che l’ha resa famosa in tutto il mondo. C’è un rimedio al distanziamento sociale, il Virtual World Tour, un concerto live streaming da Los Angeles il 1 agosto, i cui proventi andranno alla National Black Justice Coalition, un’organizzazione americana per i diritti civili che sostiene le persone LGBT. E c’è un album in cantiere, il sesto. A quasi quarant’anni, LP ha l’aria di star correndo verso il suo picco creativo come cantautrice e come artista. The One That You Love è stata registrata in un posto dal sapore quasi mitico, El Ganzo Hotel di San José del Cabo, Messico, un contesto che è già tre quarti di un western. Leggi su vanityfair

infoitcultura : Nuovo successo per James Audi, il 20 luglio esce “Done”: nel videoclip l'influencer lele_hondo_official - BriatOro : @MignottAir Qui è peggio di quando esce un nuovo Iphone. Ti conviene prendere una canadese. E passarci la notte ?? - clikservernet : Chiara Nasti e Niklas Dorsch, l’influencer prima nega e poi esce allo scoperto sul nuovo fidanzato: ecco chi è - Noovyis : (Chiara Nasti e Niklas Dorsch, l’influencer prima nega e poi esce allo scoperto sul nuovo fidanzato: ecco chi è) P… - godgaIIagher : The 100 quando i fan di The 100: esce un nuovo episodio: -

Ultime Notizie dalla rete : esce nuovo Vasco Rossi: “Il nuovo album esce nel 2021, dopo i concerti nei Festival” Radio Italia Beatles, le canzoni che Lennon e McCartney hanno dato ad altri (2): "Tip of my tongue"

George Martin: “È un buon pezzo ma dovremo lavorarci un po’ per preparare un nuovo arrangiamento ... lo fece debuttare discograficamente proprio con "Tip Of My Tongue", che uscì a 45 giri il 30 luglio ...

LP, esce il nuovo brano «The One That You Love»

C’è una nuova canzone, The One That You Love, che esce il 23 luglio e potrebbe essere erede di quella Lost On You che l’ha resa famosa in tutto il mondo. C’è un rimedio al distanziamento sociale, il ...

George Martin: “È un buon pezzo ma dovremo lavorarci un po’ per preparare un nuovo arrangiamento ... lo fece debuttare discograficamente proprio con "Tip Of My Tongue", che uscì a 45 giri il 30 luglio ...C’è una nuova canzone, The One That You Love, che esce il 23 luglio e potrebbe essere erede di quella Lost On You che l’ha resa famosa in tutto il mondo. C’è un rimedio al distanziamento sociale, il ...