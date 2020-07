«Lontano da te»: Maryna canta «l’amore che non decolla», tra passione ed energia (Di lunedì 20 luglio 2020) La voglia di incontrarsi annullando le distanze e l’urgenza di riprendere in mano la propria vita rompendo le barriere dello spazio e del tempo. È questo il messaggio che Maryna, nome d’arte di Marina Valdemoro Maino, cerca di trasmettere attraverso la sua nuova canzone, Lontano da te, pronta ad affacciarsi in un’estate carica di hit per farci respirare un’aria fresca, esotica, tutta da ballare e da cantare. In un mix di italiano e spagnolo, accompagnata dall’energia inesauribile che i suoi follower conoscono fin troppo bene, Maryna torna a scaldare la voce a un anno dal successo di Cumbia Love, il suo singolo d’esordio che ha raggiunto 2 milioni di visualizzazioni su Youtube e più di 300mila riproduzioni sulle piattaforme digitali. https://www.youtube.com/watch?v=YbczHkMmbZY Leggi su vanityfair

periodicodaily : Esce 'Lontano da te', il nuovo singolo di Maryna la famosa influencer #lontanodate #maryna - zazoomblog : Esce “Lontano da te” il nuovo singolo di Maryna - #“Lontano #nuovo #singolo #Maryna - OltreleColonne : “Lontano da te”, il nuovo singolo della creator Maryna - YolBlog : #MARYNA - #webstar, #attrice, #cantautrice, performer e autrice di #bestseller, ha pubblicato oggi il singolo LONTA… - Notiziedi_it : Maryna lancia il singolo Lontano Da Te: il significato del testo e quando esce -

Ultime Notizie dalla rete : Lontano Maryna «Lontano da te»: Maryna canta «l amore che non decolla», tra passione ed energia Vanity Fair Italia Maryna in arrivo il nuovo singolo “Lontano da Te”

Maryna è una delle influcer più amate d’Italia. L’anno scorso ha anche dato prova delle sue doti canore con il suo primo singolo.Di recente ha annunciato l’uscita del suo nuovo brano “Lontano da Te”.

Maryna: testo, audio e significato di Lontano da te

Su Ginger Generation ve ne avevamo parlato qui. È disponibile da oggi, venerdì 17 luglio, su tutte le piattaforme digitali, Lontano da te, il nuovo singolo di Maryna! Seguitissima sul web con oltre 5 ...

Maryna è una delle influcer più amate d’Italia. L’anno scorso ha anche dato prova delle sue doti canore con il suo primo singolo.Di recente ha annunciato l’uscita del suo nuovo brano “Lontano da Te”.Su Ginger Generation ve ne avevamo parlato qui. È disponibile da oggi, venerdì 17 luglio, su tutte le piattaforme digitali, Lontano da te, il nuovo singolo di Maryna! Seguitissima sul web con oltre 5 ...