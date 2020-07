Londra, stop alla definizione “terrorismo islamico”: la richiesta dei poliziotti musulmani (Di lunedì 20 luglio 2020) Londra, 20 lug – Le definizioni “terrorismo islamico” e “jihadismo”? Non vanno usate, anzi devono proprio sparire. E’ quanto chiesto da un’organizzazione britannica di poliziotti islamici, la National Association of Muslim Police, che come riportato dal Times ritiene l’uso di questi termini fonte di percezioni e stereotipi negativi, nonché di discriminazione e islamofobia. Nessuno dovrebbe insomma azzardarsi a chiamare islamico, un islamico che compie un attentato. E quindi come dovremmo chiamarlo? Le alternative proposte dai poliziotti musulmani sono queste: “Terroristi che abusano di motivazioni religiose” oppure “Aderenti all’ideologia di Osama bin Laden”. Problemi terminologici o concettuali? Ma a voler essere ancor più ... Leggi su ilprimatonazionale

