Lombardia: i dati sul Coronavirus di oggi nel bollettino del 20 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) I dati del bollettino della Regione Lombardia sull’andamento del Coronavirus oggi 20 luglio: nelle ultime 24 ore si registrano 56 nuovi casi, di cui 12 a seguito di test sierologici e 11 ‘debolmente positivi’. I morti sono arrivati a quota 8, portando il totale complessivo a 16.796. Lombardia: i dati sul Coronavirus di oggi nel bollettino del 20 luglio I guariti/dimessi hanno raggiunto un numero totale di 71.611 (+147). I tamponi effettuati sono stati 4288, mentre scendono di una unità i ricoverati in terapia intensiva (adesso sono 21) e crescono di tre unità i ricoverati non in terapia intensiva (che arrivano a quota 151. Per quanto riguarda ... Leggi su nextquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, nessun decesso: non accadeva dal 22 febbraio - lucasofri : Interessante pezzo in prima pagina sul Corriere sull'aumento delle zanzare, basato su dati della 'Vape foundation',… - lucarango88 : @RegLombardia ?? Dati #Coronavirus #Lombardia #20luglio Casi positivi +56 (95.548 +0,06%) Deceduti +8 (16.796 +0,05%… - ilSaronno : Coronavirus, i dati di lunedì in Lombardia: i nuovi contagi restano pochi - LuinoNotizie : #Coronavirus: un solo nuovo caso nel #Varesotto, in #Lombardia sono 55. 8 i decessi e 4288 tamponi nelle ultime 24… -