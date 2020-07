Lombardia Film Commission: come i revisori della Lega si sono arricchiti con soldi pubblici (Di lunedì 20 luglio 2020) L’acquisto del capannone di Cormano in provincia di Milano da parte di Lombardia Film Commission come sua futura sede, non aveva utilità pubblica ma “natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l’impossessamento” da parte dell’allora presidente Alberto Di Rubba, commercialista ed ex revisore contabile della Lega, “e dei suoi sodali, del capitale giacente sul conto della fondazione, vincolato alla destinazione pubblicistica e versato alla società Immobiliare Andromeda”, gestita da Michele Scillieri. Lo scrive il gip Fanales nell’ordinanza che conferma la custodia cautelare in carcere di Luca Sostegni, “prestanome” di Scillieri. Lombardia ... Leggi su nextquotidiano

