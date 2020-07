Lo Squalo, 45 anni fa il miglior peggior affare di Spielberg (Di lunedì 20 luglio 2020) Il peggior affare della sua vita. Steven Spielberg, appena 29enne, se ne stava immerso con tutti e due i piedi nell’acqua del Massachusetts, le mani sui fianchi. La passeggiata con Fellini per le strade di Roma a parlare di “Duel”, sembrava lontana mille anni dalla passerella in legno scricchiolante del porto di Menemsha, la sua Amity, il suo incubo. “Lo Squalo” stava divorando tutto: soldi, tempo, carriera.Le cose a Martha’s Vineyard non andavano. Le macchine da presa erano sempre fradice, e c’erano quelle dannate barche che non la piantavano di sbucare all’orizzonte appena era chiamata l’azione. Ma la storia, Spielberg, ce l’aveva tutta in testa. Un mangiauomini tra i 6 e gli 8 metri, e con un peso di almeno tre tonnellate, ... Leggi su huffingtonpost

Spiralwavemood : RT @HuffPostItalia: Lo Squalo, 45 anni fa il miglior peggior affare di Spielberg - HuffPostItalia : Lo Squalo, 45 anni fa il miglior peggior affare di Spielberg - c38197c6a75446c : @mauro_suma Grande lo squAlo! ! ! Che anni difficili ma belli! ! E non dimentichiamoci la vittoria in mitropa cup… - riccardo_ric : @Pazq63 @albeggiava52 Secondo quora vanno bene entrambe le risposte. - nerditudine : Cent'anni di nerditudine: Topolino 3373 Paperino, Paperoga e lo squalo squa... -

Ultime Notizie dalla rete : Squalo anni Ragazzina di 10 anni in alto mare a caccia di squali per sport Il Messaggero Lo Squalo, 45 anni fa il miglior peggior affare di Spielberg

La passeggiata con Fellini per le strade di Roma a parlare di “Duel”, sembrava lontana mille anni dalla passerella in legno scricchiolante del porto di Menemsha, la sua Amity, il suo incubo. “Lo ...

All'improvviso una chiazza rossa in mare: l'attacco dello squalo è fulmineo

Tre delfini morti in pochi giorni tra Costiera Amalfitana e Sorrentina Nel giro di pochi giorni sono stati ritrovati tre delfini morti tra Massa Lubrense, Positano e Cetara, tra la Costiera Amalfitana ...

La passeggiata con Fellini per le strade di Roma a parlare di “Duel”, sembrava lontana mille anni dalla passerella in legno scricchiolante del porto di Menemsha, la sua Amity, il suo incubo. “Lo ...Tre delfini morti in pochi giorni tra Costiera Amalfitana e Sorrentina Nel giro di pochi giorni sono stati ritrovati tre delfini morti tra Massa Lubrense, Positano e Cetara, tra la Costiera Amalfitana ...