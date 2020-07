Litiga con il vicino e gli da fuoco, morto per le ustioni da fuoco di ritorno (Di lunedì 20 luglio 2020) Chieti - E' morto questa mattina nell'ospedale di Pescara l'80enne che, secondo la ricostruzione dei fatti, ieri pomeriggio ha gettato benzina addosso al vicino di casa ed è stata a sua volta investito dalla fiammata di ritorno, riportando ustioni gravissime sul 90 per cento del corpo. Il vicino, 64enne, pure ustionato in maniera gravissima, è stato trasferito dall'ospedale di Chieti al 'S. Eugenio' di Roma. A Torrevecchia Teatina (Chieti) le case dei due, in campagna, sono divise da un muro di confine che sarebbe all'origine di contrasti e liti, nel corso degli anni sfociati in denunce reciproche. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione di Chieti che hanno acquisito le immagini di una delle telecamere di video sorveglianza dell'abitazione del 64enne. Il liquido infiammabile, ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Il liquido infiammabile, secondo quanto appreso, è stato gettato quando il 64enne si è avvicinato al muro: l'uomo è stato soccorso dalla compagna che con alcuni teli ha spento il fuoco e poi ha ...

