L’interprete della Tosca: “A passeggio nei vicoli: così Napoli mi ha ispirata per la ripartenza” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – La determinazione nel ripartire. Questo è il sentimento che riecheggia come una sinfonia nel Teatro San Carlo. Ieri sera il primo spettacolo, precisamente, la prova generale della Tosca portata in scena da Anna Netrebko, Yusif Eyvazof, Ludovic Tézier e diretto da Juray Valčuha. Una performance che ha fatto alzare in piedi il pubblico e ha investito gli artisti di un tripudio di applausi della durata di due minuti. Il primo a mostrare i segni dell’emozione è il Sovrintendente del Teatro, Stéphane Lissner a cui scappa anche qualche parola in francese subito rimangiata e accompagnata da una risata. Ma poi torna serio, si guarda intorno, guarda negli occhi gli otto ospiti e artisti che hanno inaugurato il ritorno della stagione ... Leggi su anteprima24

